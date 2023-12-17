الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣
٠١:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ما هي"وصية القتلى الإسرائيليين" بحسب زعم نتنياهو؟!

ما هي
الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

زعم رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بأن أهالي الجنود الذين قتلوا خلال المعارك في قطاع غزة، أعطوه تفويضا لمواصلة القتال.

العالم - فلسطين

وزعم نتنياهو في جلسة الحكومة الأسبوعية إن "أهالي الجنود القتلى أعطوني التفويض لمواصلة القتال، وقالوا إنها كانت وصية أبنائهم حتى القضاء على حماس والإفراج عن المختطفين" حسب قوله.

يأتي ذلك، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة الفائت، أنه قتل "عن طريق الخطأ" 3 أسرى إسرائيليين في حي الشجاعية شرق قطاع غزة.

وتعليقا على الحادث، قال نتنياهو: "بعد هذه المأساة تراودني فكرة ماذا كان يمكن أن يحدث، كانوا وكنا قريبين جدا من أن نحتضنهم مرة أخرى"، مضيفا: "سنواصل الحرب حتى تحقيق الانتصار".

وأعلن جيش الإحتلال أيضا عن مقتل أسيرة إسرائيلية أخرى في قطاع غزة وهي عنبار هيمان (27 عاما)، فيما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي "إنه والجيش يتحملان مسؤولية قتل الأسرى وسنفعل كل شيء لعدم تكراره".

روابط ذات صلة

جندي إسرائيلي يقتل امرأتين مسيحيتين داخل كنيسة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف