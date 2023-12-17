حرب غزة يمكن أن تتسبب في سقوط هذا الرئيس

العالم - إيران

وقال ايرواني في مقابلة مع صحيفة "نيوزويك" في تحذيره للادارة الاميركية: حرب "إسرائيل" الحالية في غزة يمكن أن تؤدي للكثير من التحديات للصورة العالمية للولايات المتحدة وتخلق عقبات أمام الحكومة الأميركية في حملة الانتخابات الرئاسية 2024.

وأشار إيرواني إلى أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني "بنيامين نتنياهو" ربط مستقبله السياسي بالحرب ضد حماس في غزة، وأكد أن الرئيس الاميركي جو بايدن يحتاج إلى إنهاء الحرب في غزة حتى يتمكن من الفوز بنقاط في الانتخابات الرئاسية.

وتعد أميركا الداعم الرئيسي للكيان الاسرائيلي منذ ان بدأ هجماته العسكرية على غزة، وكان جيش الاحتلال قد اطلق عملياته البرية في غزة بضوء أخضر أميركي. كما قامت اميركا بتسليم الكيان شحنات كبيرة من الذخائر الثقيلة، بما في ذلك قنابل خنادق وصواريخ اعتراضية تزن 1000 رطل.

كما حذر سفير إيران لدى المنظمة واشنطن من أن "إسرائيل لا تملك القدرة على العدوان دون الدعم غير المشروط من الولايات المتحدة..." ومع استمرار حرب غزة، تتزايد لاميركا التكاليف السياسية والمادية والمعنوية والاعتبارية لدعمها لإسرائيل، و"على أميركا إما أن تجعل شروطا وحدودا لهذا الدعم وإما أن تصبح ضحية لاطماع حكام إسرائيل".