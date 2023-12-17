العراق /المفوضية توضح الخلل الحاصل بالتصويت الخاص

العالم- العراق

وقال رئيس مجلس المفوضين بالمفوضية عمر أحمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد: إن "عدداً من الأجهزة الانتخابية في بعض محطات الاقتراع الخاص تلكأت في إصدار تقاريرها مما تعذر معه إرسال النتائج الى المكتب الوطني ضمن المدة المنصوص عليها في قانون رقم 4 لسنة 2023"، مبيناً أن "الفقرة د من المادة 10 أولاً من التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018، تنص على أنه في حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل الى مركز تبويب النتائج ولمدة 6 ساعات، يتم نقل الصناديق الى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية، وهي نتائج العد والفرز اليدوي في المكتب التدقيقي المركزي بالمحافظة".

وأضاف أن "مجلس المفوضين أصدر القرار رقم 1 للمحضر الاستثنائي 67 في 2023/12/17 الذي يقضي بنقل تلك المحطات الى مراكز التدقيق المركزية بحسب المحافظات لغرض إصدار تقارير بالنتائج وفقاً لبرنامج إصدار تقارير النتائج وإجراء عملية العد والفرز اليدوي وفقاً للإجراءات وتنظيم استمارات التسوية والمطابقة واستمارات النتائج وإرسالها الى المكتب الوطني لغرض اعتمادها".

وأكد أن "صناديق الاقتراع للمحطات المذكورة تم نقلها مغلقة وبأقفالها الآمنة ذاتها الى مراكز التدقيق بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وبمرافقة القوات الأمنية، حيث أن "هذه الأقفال ذات أرقام مسجلة في استمارات خاصة ولدى وكلاء الكيانات السياسية".

وذكر أن "صور أوراق الاقتراع والبيانات الانتخابية محفوظة في الأجهزة"، لافتاً الى أنه "بعد تواصل الفنيين من موظفي المفوضية مع شركة ميرو الكورية المصنعة للأجهزة الانتخابية، أكدت الشركة أن الخلل حصل في الاقتراع الخاص حصراً ولن يتكرر في الاقتراع العام".

وأشار الى أن "المفوضية أنهت جميع الاستعدادات واتخذت الإجراءات الفنية واللوجستية الكافية لإجراء التصويت العام بمهنية عالية من دون وجود أي معوقات".

الأجهزة الأمنية أنهت استعداداتها كافة للخطة الأمنية لانتخابات

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد الموسوي: ان الأجهزة الأمنية أنهت استعداداتها كافة للخطة الأمنية لانتخابات مجالس المحافظات وقد تم إدخال القطعات بالإنذار بدرجة 100 % بشرياً ولوجستياً.

واوضح ان خطة تأمين الانتخابات تتكون من 3 مراحل: العمليات الاستباقية، فحص وتجريب القطعات على الأرض، التنفيذ المباشر.

واضاف ان حظر سير مركبات الحمل أكثر من 5 أطنان والدراجات في يوم الاقتراع العام غداً الاثنين.

المفوضية تستخدم أجهزة التحقق وتسريع النتائج الإلكترونية في الاقتراع العام

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي إن المفوضية ستستخدم أجهزة التحقق وتسريع النتائج الإلكترونية ذاتها في الاقتراع العام يوم غد الإثنين، لكنها أكّدت في الوقت نفسه أنّ إخفاق هذه الأجهزة لن يتكرر.

واضافت ان ما حدث بالأمس هو مشكلة فنية تتعلق بإرسال النتائج، والشركة الكورية أكدت أن بيانات التصويت وتقارير النتائج وصور أوراق الاقتراع محفوظة في ذاكرة الجهاز، وبالتالي نقلت المحطة بالكامل إلى مركز التدقيق وسيكون عدها وفرزها يدوياً بعد الانتهاء من الاقتراع العام.

واكدت ان المفوضية ستقوم بعد وفرز نتائج الاقتراع لهذه المحطات يدوياً، أمام المراقبين المحليين والدوليين ووسائل الإعلام والحضور، فضلاً عن وكلاء الأحزاب السياسيين والمرشحين، وبوجود كاميرات المراقبة، قائلة : الخلل الفني الذي حدث يوم أمس لا علاقة له بالاقتراع العام يوم غد، ولن يتكرر، وسنستخدم أجهزة التحقق وتسريع النتائج الإلكترونية ذاتها.

البرلمان تدعو المفوضية إلى تلافي الأخطاء التي رافقت التصويت الخاص

وأصدرت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، بياناً بشأن المشاكل الفنية التي حدثت أثناء عملية التصويت الخاص في انتخابات مجالس المحافظات.

الرئاسة ذكرت في البيان "تابعنا وبقلق كرئاسة مجلس النواب المشاكل الفنية التي حدثت أثناء عملية التصويت الخاص في انتخابات مجالس المحافظات، وبالتحديد عدم إرسال النتائج عبر الوسط الناقل لأعداد كبيرة من صناديق الاقتراع، ونقلها إلى مراكز العد والفرز دون القيام بالعد اليدوي، إن حرصنا على قيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأداء مهامها وواجبها الدستوري في الحفاظ على أصوات الناخبين وحقوق المرشحين وتحري الدقة وعدم تكرار الأخطاء في التصويت العام، سيما وعدد المراكز والمحطات أضعاف ما تم فتحه بالتصويت الخاص".

وأضافت انه "يجب على المفوضية إعطاء الضمانات الكاملة بعدم تكرار الأخطاء الفنية والإعلان عن سلامة الأجهزة المستخدمة، خاصة أن قانون الانتخابات قد إشترط قيام المفوضية بالتعاقد مع شركات فاحصة مستقلة، وتنفيذ المحاكاة للتأكد من جميع الإجراءات، وتوفير كل الضمانات اللازمة للحفاظ على الصناديق المرسلة لمنع التلاعب بالنتائج".

وبحسب البيان، أعربت رئاسة المجلس، عن "قلقها الشديد". وأهابت بالمفوضية ضرورة تلافي الأخطاء، والتأكد من الأجهزة المستخدمة في المحطات قبل إجراء عملية التصويت العام للانتخابات.

وبعد 11 ساعة من التصويت الخاص، والذي بدء من الساعة السابعة صباحاً، أغلقت في الساعة السادسة من مساء أمس السبت 16 كانون الأول/ديسمبر 2023، صناديق "الاقتراع الخاص" لانتخابات مجالس المحافظات 2023، التي شهدت إقبالاً جيداً من قبل منتسبي القوات الأمنية والنازحين.

وبدأت فرق المفوضية بعد الإغلاق بلحظات عمليات الفرز والتدقيق واحتساب الأصوات، بينما يرتقب أن تنطلق غداً الاثنين 18 كانون الأول/ديسمبر عملية "الاقتراع العام" لاختيار أعضاء مجالس المحافظات لـ"15" محافظة عدا محافظات إقليم كردستان، بمشاركة أكثر من 16 مليون ناخب عراقي، ويتوقع أن يجري إعلان أكثر من 90% من النتائج عقب 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع العام.