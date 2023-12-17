الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٥:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

صور/امير الكويت يبلغ تحياته لقائد الثورة الاسلامية

صور/امير الكويت يبلغ تحياته لقائد الثورة الاسلامية
الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبد اللهيان" أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لتقديم التعازي للكويت حكومة وشعبا بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح ممثلا رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي والشعب الايراني.

العالم- ايران

ووصل وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبد اللهيان" الى الكويت مساء اليوم الأحد 17 كانون الاول / ديسمبر.

والتقى بأمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الاحمد الصباح مقدما له ولحكومة وشعب الكويت التعازي بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح التعازي والمواساة نيابة عن رئيس الجمهورية آية الله رئيسي وعن الشعب الايراني.

كما هنأ أمير عبد اللهيان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بانتخابه أميرا للكويت، مؤكدا دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لهذا البلد.

واشار الى العلاقات الجيدة بين البلدين ، معربا عن أمله في أن تشهد العلاقات توسعا وتوفيقا اكثر في العهد الجديد.

بدوره شكر امير الكويت الجديد مشعل الأحمد الجابر الصباح الجمهورية الاسلامية الايرانية على تعازيها ومواساتها، طالبا ابلاغ تحياته لقائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي والرئيس الايراني اية الله ابراهيم رئيسي.

واكد امير الكويت على اهتمامه في تعزيز العلاقات الايرانية-الكويتية، موكلا مهمة ذلك الى وزير الخارجية الكويتي وأعضاء آخرين في حكومة بلاده.

وأعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة امير البلاد الشيخ "نواف الأحمد الصباح" يوم امس السبت عن عمر ناهز 86 عاما.

المزید من الصور

صور/امير الكويت يبلغ تحياته لقائد الثورة الاسلاميةصور/امير الكويت يبلغ تحياته لقائد الثورة الاسلاميةصور/امير الكويت يبلغ تحياته لقائد الثورة الاسلاميةصور/امير الكويت يبلغ تحياته لقائد الثورة الاسلاميةصور/امير الكويت يبلغ تحياته لقائد الثورة الاسلاميةصور/امير الكويت يبلغ تحياته لقائد الثورة الاسلاميةصور/امير الكويت يبلغ تحياته لقائد الثورة الاسلاميةصور/امير الكويت يبلغ تحياته لقائد الثورة الاسلاميةصور/امير الكويت يبلغ تحياته لقائد الثورة الاسلاميةصور/امير الكويت يبلغ تحياته لقائد الثورة الاسلاميةصور/امير الكويت يبلغ تحياته لقائد الثورة الاسلاميةصور/امير الكويت يبلغ تحياته لقائد الثورة الاسلاميةصور/امير الكويت يبلغ تحياته لقائد الثورة الاسلاميةصور/امير الكويت يبلغ تحياته لقائد الثورة الاسلاميةصور/امير الكويت يبلغ تحياته لقائد الثورة الاسلاميةصور/امير الكويت يبلغ تحياته لقائد الثورة الاسلاميةصور/امير الكويت يبلغ تحياته لقائد الثورة الاسلاميةصور/امير الكويت يبلغ تحياته لقائد الثورة الاسلاميةصور/امير الكويت يبلغ تحياته لقائد الثورة الاسلاميةصور/امير الكويت يبلغ تحياته لقائد الثورة الاسلامية

روابط ذات صلة

شاهد/ اداء صلاة الغائب على أمير الكويت بالمسجد الحرام

شاهد..الشيخ 'مشعل الصباح' يذرف الدموع خلال تشييع جثمان أمير الكويت

شاهد.. لحظة دفن أمير الكويت الراحل بمقبرة الصليبيخات

شاهد..امير الكويت يؤدي صلاة الجنازة على جثمان شقيقه الراحل

شاهد..لحظة وصول جثمان أمير الكويت الراحل إلى مسجد بلال بن رباح

شاهد.. لحظة الإعلان عن وفاة أمير الكويت

رد فعل انصار الله اليمنية على وفاة امير الكويت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف