شاهد/إطلاق صاروخ 'نواب' الدفاعي من على متن بارجة 'الشهيد سليماني'

العالم- ايران

وتم اختبار إطلاق صاروخ "نواب" للدفاع الجوي من على متن بارجة الشهيد سليماني اول امس الاحد .

وهذه البارجة من انتاج مشترك لحرس الثورة الاسلامية ووزارة الدفاع الإيرانية.

وتمتلك إيران أسطولا ًحربياً يضم 142 وحدة بحرية، يصنّف في المرتبة رقم 3 في الشرق الأوسط بعد الأسطولين المصري والتركي، بينما يصنّف في المرتبة رقم 21 عالمياً.

ما يميّز بارجة الشهيد سليماني في النظرة الأولى هي تصميم هيكلها الخاص، ونحن الأن أمام بارجة من نوع "كاتاماران" أي ذات هيكل مزدوج وأن هذا النمط من التصميم يساعد على منح ثبات أكثر للبارجة أمام قوة الأمواج الكبيرة وكذلك يمنحها القدرة على بلوغ سرعة أكبر، وكما يقول قائد القوات البحرية فإن هذه البارجة المزوّدة بـ 4 محركات يمكنها بلوغ سرعة 45 عقدة بحرية أي ما يوازي اكثر من 80 كيلومتراً في الساعة .

وهناك أيضاً مهبط للمروحيات على ظهر هذه البارجة وقد تمّ تصميمه بقياسات أكبر نسبياً من مهابط المروحيات الأخرى المستخدمة في باقي السفن الحربية، لكي يكون قادراً على استقبال مروحيات "بيل 412" و "بيل 206" التي تملكها القوات البحرية الإيرانية.

ومن أكبر ميزات بارجة الشهيد سليماني في مجال التسليح هي القدرة على حمل صواريخ الدفاع الجوي والقدرة على إيجاد مظلة للدفاع الجوي أمام هجوم محتمل عليها وعلى الوحدات والقطع البحرية التي ترافقها.

وحسب إعلان المسؤولين العسكريين فان بارجة الشهيد سليماني تحمل صواريخ مضادة للطائرات يبلغ مداها 150 كيلومتراً وهذا يعني مظلة دفاعية قطرها 300 كيلومتراً .

ومن الميّزات الأخرى لبارجة الشهيد سليماني هي كيفية استخدام صواريخ الدفاع الجوي حيث أصبحت السفن الحربية الايرانية تستخدم لأول مرة الصواريخ عمودية الإطلاق ومن ميّزات استخدام هذا النوع من الصواريخ العمودية الإطلاق، تخصيص فضاء أقل لها في البارجة وارتفاع عدد الصواريخ التي يمكن حملها ما يمنح البارجة قدرة أكبر على الصمود في ساحة المعركة.

ومن الملفت أن المدمرات الإيرانية الأخرى من فئة "موج" والتي هي أكبر حجماً ووزناً من بارجة الشهيد سليماني لا تحمل إلا صاروخين للدفاع الجوي لإنها غير مزوّدة بمنصات إطلاق عمودية، فيما تعتبر "بارجة الشهيد سليماني قادرة على حمل 14 صاروخاً للدفاع الجوي.

وإلى جانب أسلحتها الدفاعية فإن بارجة "الشهيد سليماني" مزودة أيضاً بأسلحة هجومية هامة ومنها سلسلتين من صواريخ كروز المضادة للسفن تم تركيبها على جانبي قمرة القيادة وفي كل سلسلة 3 منصات لصواريخ كروز .

كما أن هناك امكانية لاستخدام صواريخ يبلغ مداها بين 90 و700 كيلومتر على ظهر هذه البارجة، والمعلوم ان المدى 90 كيلومتر هو لصواريخ "نصير" الذي يبلغ وزن راسه الحربي 130 كيلوغراماً، لكن الصاروخ الذي يبلغ مداه 700 كيلومتر لازال ضمن الصواريخ غير المعلن عنها لدى القوات البحرية للحرس الثوري ويبدو أنها ضمن نطاق المعلومات السرية لهذا المشروع.