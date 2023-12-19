اليمن والبحر الأحمر وامريكا

العالم – باختصار

وفي إطار دعمه للشعب الفلسطيني بغزه مقابل العدوان الصهيوني يفرض اليمن ايضا حصارا بحريا على الكيان.



الحصار البحري اليمني بالبحر الاحمر يستهدف سفن الكيان وايه سفن اخرى تتوجه لموانئ بفلسطين المحتلة.



القوات اليمنية استهدفت خلال الايام الاخيرة سفنا اجنبية تجاهلت تحذيرات دعتها لتغيير مسارها.

الحصار البحري اليمني اثار مخاوف الكيان والادارة الامريكية التي بدأت بالتحرك لتصعيد الضغوط على اليمن.



كشف المبعوث الامريكي لليمن ان الولايات المتحدة تخطط لتشكيل قوة دولية بالبحر الاحمر.

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