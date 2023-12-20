الإکتشاف المتأخر لنفق حماس يعرض 'اسرائيل' للسخرية

العالم - انقلاب الصورة

النفق الذي لايتعدی طوله 4 كيلومترات جزء صغير للغاية من شبكة انفاق يعتقد ان طولها يزيد عن 500 كيلومتر، مما يجعل الاكتشاف محدود القيمة.

جيش الاحتلال قال ان جند قوات خاصة وقوات مشاة ووحدات هندسية علی امتداد عدة اسابيع استخدموا وسائل استخباراتية وتكنولوجية متقدمة لكشف وتمشيط وتحييد مسار النفق، ليكتشفوا في النهاية انه نفق مهجور.

وقال ضابط اسرائيلي:"عثرنا علی نفق استراتيجي محوري كان مصمم لاتاحة عملية توغل واسعة النطاق ضد مواطني الغلاف والشريكان في بناء هذا النفق كان مسؤلي حماس محمد الضيف ويحيی السنوار".

القادة العسكريون الاسرائيليون لم يذكروا كيف عرفوا ان القائدين الضيف والسنوار هما اللذان شاركا في بناء هذا النفق الا ان ذكر الاسمين بدا وكأنه جزء من محاولة اضفاء قيمة استراتيجية علی هذا النفق.

وما جعل كشف هذا النفق عرضة للسخرية، كان فيديو نشره الاعلام العسكري التابع لكتائب القسام والذي تطرق الی كشف النفق واستخدامه لدخول قوات القسام الی مستوطنات غزة وأسر الصهاينة، مخاطباً في نهاية الفيديو القادة العسكريين الصهاينة بأنكم "وصلتم متأخرين" وان "المهمة انجزت".