إثيوبيا تهاجم مصر مجددا وتصف القاهرة بـ'عقلية الاستعمار'

العالم - مصر

وقالت الخارجية الإثيويية، في بيان لها، إن "بيان مصر بشأن مفاوضات سد النهضة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي"، مؤكدة رفضها لما وصفته "تحريف مصر لمواقفها وإعاقتها جهود التقارب، خلال المفاوضات".

وأضاف البيان أن "إثيوبيا ستظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية بشأن سد النهضة، على أن تلبي مصالح الدول الثلاث وتتطلع إلى استئناف المفاوضات".

وشددت على أن "إثيوبيا تود أن توضح أنها ستواصل استخدام مواردها المائية لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول".

وأشارت الخارجية الإثيوبية، إلى أنه خلال الجولات الأربع الأخيرة من المفاوضات، سعت إثيوبيا وتعاونت بشدة مع البلدين المشاطئين (مصر والسودان) لمعالجة قضايا الخلاف الرئيسية والتوصل إلى اتفاق ودي، لافتة إلى أن "مصر حافظت على عقلية الحقبة الاستعمارية وأقامت الحواجز أمام جهود التقارب".

وأعلنت مصر، أمس الثلاثاء، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.

وقالت وزارة الري والموارد المائية المصرية، في بيان: "انتهى مساء يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول 2023، في أديس أبابا، الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا".