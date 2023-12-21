رئيسي: نامل بالمزيد من تطوير العلاقات مع الكويت في المرحلة الجديدة

العالم - ايران

وقدم السيد إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح"، أمير الكويت مساء الأربعاء تعازيه مرة أخرى بوفاة أمير الكويت الراحل وهنأ الشيخ مشعل لتوليه مقاليد الحكم وتمنى التوفيق للحكومة الجديدة في هذا البلد واعتبر ان سياسة الجمهورية الإسلامية مبنية على تعزيز وتوسيع علاقاتها مع جيرانها وأعرب عن أمله في ان تشهد المرحلة الجديدة المزيد من تطوير العلاقات بين إيران ودولة الكويت الصديقة والجارة والمسلمة.

وشدد الرئيس الايراني على أن تماسك وتعاون وتآزر الجيران هو الحل الوحيد لمشاكل المنطقة وضمان المصالح الجماعية ، واعتبر تدخل الأجانب في المنطقة بانه يثير المشاكل .

واعتبر رئيسي قضية فلسطين القضية الأساسية للمنطقة والعالم، وضمن اشادته بدعم الحكومة الكويتية لحقوق الشعب الفلسطيني ومعارضتها لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المزيف والمحتل، أعلن أن جمهورية إيران الإسلامية مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى لاقرار حقوق الشعب الفلسطيني.

بدوره شكر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في هذا الاتصال الهاتفي الرئيس الايراني على تعاطفه مع حكومة وشعب الكويت، واعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية صديقا موثوقا به بالنسبة للكويت وشريكا فعالا في تنمية وتقدم هذا البلد.

كما أكد أمير الكويت أن حكومة بلاده تعتبر التعاون الإقليمي حلا فعالا للمشاكل القائمة في المنطقة وتحقيق المصالح الجماعية، واعتبر موقف الحكومة والشعب الكويتي تجاه إقرار حقوق الشعب الفلسطيني بانه ثابت وغير قابل للتغيير، وأعرب عن أمله في أن يتم حل المشاكل المتعلقة بالتعاون بين دول المنطقة في أقرب وقت ممكن وأن يعم السلام والاستقرار والأمن في جميع أنحاء المنطقة.