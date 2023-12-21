المأزق الإسرائيلي وتحريك واشنطن لصفقة الأسرى

العالم – مع الحدث

هل فرضت وقائع الميدان نفسها على صفقة تبادل الأسرى ووقف العدوان، بحسب مطلب حماس والجهاد الإسلامي؟

ما أهمية دعوة هنية ونخالة إلى القاهرة للتباحث في الملفين على قاعدة قبولها من قبل جميع قوى المقاومة؟

هل ستوافق المقاومة على المقترح الأميركي بالتواصل إلى هدنة انسانية على غرار الهدنة السابقة مع طلب تأجيل التصويت على قرار لمجلس الأمن بهذا الشأن؟

ماذا عن دخول حكومة صنعاء في هذه الحرب والسعي الأميركي لعسكرة البحر الأحمر؟

وتستضيف هذه حلقة من بيروت القيادة في حركة الجهاد الإسلامي هيثم أبو الغزلان، ومن رام الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير نصر الله.

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