الاحتلال فرض حزاما ناريا حول المستشفى الكويتي في غزة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أشارت الزميلة إسراء البحيصي إلى أن قطاع غزة ومنذ ستة أيام وهو مفصول عن العالم الخارجي حيث يستغل الاحتلال هذه الفرصة لارتكاب المزيد من المجازر والغارات على القطاع.

وأوضحت أن الاحتلال فرض حزاما ناريا حول المستشفى الكويتي، حيث انتقل إلى الجنوب في استهدافه لمحيط المشافي، كما نفذ عدة غارات على مدينة رفح سقط فيها شهداء، وإضافة إلى أن شرق و شمال خان يونس شهدت أحزمة نارية جداً، أدى إلى استشهاد الكثير من المواطنين، فيما أعلن الدفاع المدني أنه لا يستطيع الوصول إلى الأماكن المستهدفة، وظل العديد من المواطنين ينزفون حتى الموت.

وشددت مراسلة قناة العالم أنه وطوال الليل لم تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن قصفها للمناطق الوسطى.

وفي جانب آخر من التعطية المباشرة لفتت إلى أن الناس في غزة يتعلقون بوسائل الإعلام ليوصلوا صوتهم إلى العالم.. عل العالم يسمع هذه النداءات القاسية.

ولفتت إلى أن من خرج من الجرحى من القطاع إلى خارجه لا يشكل نسبة 2% أو 1% من الجرحى، حيث أن 421 شخصاً خرجوا بينما عدد الجرحى 52,000 وهو عدد لربما أقل من 1%.. هذا بالإضافة إلى الواقع القاسي جدا داخل المشافي.

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