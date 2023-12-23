آخر تطورات الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان ونجاة الفريق الصحفي بقناة المنار

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أنه منذ الصباح الباكر وحتى الساعة لا زال القصف الاسرائيلي يطاول العديد من اطراف القرى اللبنانية ففي القطاع الشرقي، فقد بدا القصف فجرا عندما استهدفت احدى طائرات الاحتلال الاسرائيلي احد المنازل في بلده كفر كلا بغارة جوية اردفتها بغارات اخرى استهدفت الطريق الذي يؤدي من دير ميماس الى جسر الخردلي بغارتين مستتبعة باكثر من 40 قذيفة مدفعية ما عرض ذلك الزملاء في قناه المنار مراسلهم علي شعيب والمصور خضر مركيز إلى اصابته بجروح طفيفة، حيث كان القصف يستهدف الطرقات الرئيسيه.



ونوه مراسلنا إلى أن هذه المرة الاولى التي كان القصف فيها يستهدف هذه المنطقة الطريق التي تربط مباشرة قرى مرجعيون في مدينة النبطية، وكان هنالك قصف مركّز يطاول محيط بلده يارون وبلدة ميس الجبل بالاضافة الى الاطراف بل بليدة وصولا الى القطاع الغربي حيث طال القصف الاسرائيلي اطراف بلده الناقورة وصولا الى علما الشعب والى اطراف بلدة حرفا وبلدة مروحين ورغم كل الطقس ورداءته والضباب الذي يغطي الحدود اللبنانيه مع فلسطين المحتلة لم يمنع المقاومة قبل قليل من ان تسدد ضربة قاسيه للاحتلال الاسرائيلي بعدما استهدفت تجمعات عسكرية وحشودات له في محيط بركة ريشا وامطرتها بصواريخ دقيقه وموجهة.

وأكد مراسلنا، أن عيتا الشعب، وراميا القوزح، وبيت ليف وجبل بلاط قرب مروحين، ومناطق طيرحرفا ومنطقة حامول في القطاع الغربي من جنوب لبنان تتعرض للقصف الإسرائيلي.

ولفت مراسلنا إلى استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي، منفذا غارات على أطراف بلدة اللبونة، وبلدة رأس الناقورة، بالقرب من مركز للجيش اللبناني، حيث سُجلت إصابات طفيفة في صفوف العسكريين".

نفذ العدو الإسرائيلي صباح اليوم السبت، غارة على نهر الخردلي جنوب الليطاني قريبة من مركز اليونيفل والجيش اللبناني نجا منها فريق قناة المنار من اعتداء صهيوني استهدف، صباح اليوم السبت، منطقة الخردلي جنوب لبنان وأصيب مصور المنار خضر مركيز إصابة طفيفة في عينه جراء تطاير الزجاج نقل على إثرها الى المستشفى للمعالجة.

ويعد الطريق الذي استهدفه العدو الاسرائيلي في منطقة الخردلي جنوب لبنان، من أحد الطرق الرئيسية التي تربط شمال الليطاني بجنوبه، ويسلكه عادة الصحفيون والمدنيون للعبور باتجاه البلدات الحدودية.

وبدأ العدو الإسرائيلي، باستهداف الطرق الرئيسية جنوب لبنان وذلك لفصل المناطق الاساسية الجنوبية عن بعضها البعض.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح أمس الجمعة "20 ألفا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحا معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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