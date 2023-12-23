صدمة في 'اسرائيل' بعد کمين محکم نفذته کتائب القسام

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وکان غرينبيرغ قد قال قبل التوجه الی الشجاعية في غزة:"هناک اسم واحد يتردد في أذهاننا جميعاً ننتظره ونحلم به وننتظر ان نصل اليه. فلنا ثأر منذ عام 2014 نحن الکتيبة 13 بالطبع. هذا المکان، اسمه الشجاعية".

لکن حي الشجاعية کان يحمل ذکريات قاسية لغرينبيرغ فقد مُني بخسارة کبيرة عام 2014 بمقتل کثير من جنوده وإصابة قائده حينها غسان عليان الذي يعد أول درزي يقود اللواء.

وبثت وسائل الاعلام أخر مشاهد لنخبة جيش الاحتلال الاسرائيلي في أحد مدارس الشجاعية شرق غزة، حيث ارسلتهم المقاومة الفلسطينية بعد ساعات الی حيث لايرجعون للأبد.

وحاول وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت التغطية علی هذا الفشل بالقول ان قواته ابطال انتصروا في الشجاعية وقضوا علی آخر من أسماهم المخربين.

اما الصحافة الاسرائيلية فلم تصمت ازاء ما عبرت عنه بکارثة الشجاعية، فقد وصفت صحيفة معاريف العبرية ما جری بأنه کارثة الشجاعية موجهة رسالة الی رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب المصغر، قائلة من المسؤول عن فقدان اولادنا بهذا الشکل بين الانقاض، التي اخبرتمونا انها مدمرة بالکامل.

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