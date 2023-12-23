قصف غزة المتواصل وشروط المقاومة لأي صفقة

العالم - مع الحدث

ما الذي يمکن ان يحدثه القرار الدولي 2720 الذي اعتمده مجلس الأمن بخصوص ادخال المساعدات الانسانية لغزة والافراج عن الاسری والذي دافعت عنه مندوبة الولايات المتحدة وهاجمت من خلاله حماس؟

ماذا يعني رفض قيادة المقاومة الثابت لأي صفقة قبل الوقف النهائي للحرب وابلاغ المعنيين بذلک؟

ما الرد الاميرکي النهايي علی موقف نتنياهو المصر علی الحرب رغم سحب أحد أهم الويته من الميدان؟

کيف تُقرأ تحذيرات صنعاء لتحالف واشنطن في البحر الاحمر والوضع المتصاعد علی الحدود مع لبنان؟

هذه الاسئلة کانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارک في نقاش موضوع هذه الحلقة کل من الاکاديمي والباحث السياسي د. طلال عتريسي، والباحث في الشؤون الاسرائيلية ناصر حمامرة.