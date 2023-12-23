ايران.. احتفال تقليدي يتحول الی محطة للتضامن مع غزة

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ويتعلق الحفل بليلة يلدا بأمور تقليدية يمارسها الشعب الايراني في أطول ليلة في السنة والتي يطلق عليها اسم "يلدا".

وسرعان ما تحول حضور الطلاب الاجانب في جامعة سمنان الطبية الی حراک للتضامن مع شعب غزة الذي يرزح تحت أشد العدوان من قبل جيش الاحتلال الصهيوني.

ومن رموز ليلة يلدا البطيخ الأحمر والذي تحول مؤخراً الی رمز للعلم الفلسطيني بعدما منع تداوله علی بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر طلاب من العراق ولبنان وسوريا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني مؤکدين وقوفهم ضد العدوان الصهيوني علی هذا الشعب المظلوم.