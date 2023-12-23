أسامة حمدان: لا تفاوض بخصوص الأسرى إلا بوقف العدوان

العالم-فلسطين

وقال أسامة حمدان ، إن "نتنياهو ومجلس حربه عالقون في حرب بلا أفق وجيشهم يغرق في خسائر فادحة".

وأضاف حمدان في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم السبت في العاصمة اللبنانية بيروت، أن "استراتيجية هزيمة حماس انهارت وفشلت فشلا ذريعا وجنودنا يسيطرون في الميدان، وأن شعبنا أثبت أنه لا يعرف الاستسلام أو الانكسار، ومهما بلغت جرائم الاحتلال فإن إرادة شعبنا وصموده ومقاومته لن تنكسر وتمسكه بأرضه لن يتزحزح".

ونوّه القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى أنه "من واجبات مجلس الأمن إدخال المساعدات إلى كل قطاع غزة وعدم الالتزام بخرائط العدو"، مذكرا "العرب والمسلمين بالقرار الذي اتخذوه بشأن إدخال المساعدات بشكل عاجل إلى غزة".

وثمّن "جهود الدول العربية التي اقترحت القرار والجهد الروسي لفرض تعديلات عليه يلحظ وقف الحرب".

وشدّد على أن "الحرب النازية بجرائمها ستبقى راسخة في ذاكرة شعبنا وهي وصمة عار لفاعليها والداعمين لها"، داعيا كل دول العالم المنظمات الدولية إلى "اتخاذ موقف حاسم تجاه جرائم الاحتلال تجاه القطاع الطبي".

ولليوم الثامن والسبعين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي بمساندة أميركية وأوروبية عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود،

وأسفر العدوان، عن دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، واستشهاد 20 ألفا و 258 فلسطينيا، وإصابة 53 ألفا و688 آخرين، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.