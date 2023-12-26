كاميرا العالم ترصد الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى تعرّض ضواحي بلدة جبشيت في قضاء النبطية لعدد من الغارات الإسرائيليّة مشيرا إلى أن هذه التطورات ترسم علامات استفهام حول طبيعه هذه الاعتداءات التي تتخطى ما يسمى بقواعد الاشتباك، حيث كان الاعتداء الاسرائيلي قد بدا منذ الصباح الباكر بالعديد من الغارات المسيّرة والحربية على اطراف بلدة رامية.

ونوه مراسلنا إلى أنه في القطاع الغربي تم استهداف المنطقة الواقعه بين الجبين وطير حرفا بالاضافة الى بعض الغارات التي استهدفت المساحات المفتوحة في بساتين بلدة ميس الجبل.

وأشار مراسلنا إلى وجود تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي الذي لم يفارق السماء في الاجواء اللبنانية على الحدود اللبنانية الفلسطينية حيث يحلق بشكل مستمر يقوم بتمشيط كفر شوبا ومزارع شبعا حيث كان هنالك نوعا من الوميض الذي يرى بالعين المجردة وهو اعتداء جديد على هذه المنطقة التي سبق وان تعرضت المنطقة قبل ساعتين الى المزيد من قذائف المدفعية التي طالت طول سهل حلتا حتى الممتد حتى سهل الماري.

وبين مراسلنا بشن جيش الاحتلال الإسرئيلي، صباح اليوم، غارتين بطائرة مسيّرة استهدفتا بلدة ميس الجبل، الأولى على منطقة الحي الشرقي، والثانية على منطقة رأس الظهر في الحي الغربي.

كما انفجرت قذيفة مدفعية إسرائيليّة بالقرب من مركز للجيش في عيترون من دون وقوع إصابات، واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة الطراش في بلدة ميس الجبل، تلة المطران في منطقة حمامص في سردا وأطراف بلدة الخيام، كما استهدف أحد المنازل في بلدة بليدا.

وأوضح مراسلنا بتعرّض أطراف بلدة عيترون منذ التاسعة والنصف من صباح اليوم، لقصف مدفعي إسرائيلي،وأطلق جيش الكيان رشقات ناريّة من أسلحة ثقيلة باتّجاه الأودية والجرود المتاخمة لبلدتي عيتا الشعب ورامية.

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