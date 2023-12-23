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إعلام: بايدن حذر نتنياهو من عواقب ضرب حزب الله

إعلام: بايدن حذر نتنياهو من عواقب ضرب حزب الله
السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة غربية، يوم السبت، بتحذير الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من خطورة توجيه ضربة استباقية ضد "حزب الله" في لبنان، بعد هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

العالم - الأميرکيتان

وأوضحت الصحيفة في مقالها، أن بايدن نبّه نتنياهو، مشددًا على أن "مثل هذا الهجوم قد يثير حربًا إقليمية أوسع".

وأضافت الصحيفة أن جو بايدن دفع نتنياهو لوقف الضربة الاستباقية على "حزب الله" اللبناني، والتي كانت إسرائيل تنوي القيام بها، بعد أيام من الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس.

وصرّح مسؤولون بمعلومات استخبارية لدى إسرائيل، اعتبرتها واشنطن غير موثوقة، حول أن قوات "حزب الله" تجهز نفسها لعبور الحدود نحو مستوطنات إسرائيلية "كجزء من هجوم متعدد الجوانب".

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن هذا المخطط دفع بعض المسؤولين الإسرائيليين المتشددين "إلى حافة الهاوية".

وحث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق، إسرائيل على الاهتمام بشكل أكبر بحماية أرواح المدنيين في غزة، وذلك في إطار مساعي البيت الأبيض لحمل إسرائيل على تقليص هجومها ضد حركة حماس، في المستقبل القريب.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن بايدن تصريحاته للصحفيين، قال فيها: "أريدهم أن يركزوا على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين، وليس التوقف عن ملاحقة حماس، ولكن عليهم أن يكونوا أكثر حذرًا"!

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