'إطلاق نار' في مركز تجاري أميركي يخلّف قتيلا وجريحة!

العالم - الأميركيتان

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مايك بالكين رئيس شرطة أوكالا، قوله: "إن الشرطة تلقت إتصالات استغاثة بشأن إطلاق عدة طلقات نارية داخل مركز بادوك للتسوق".

وأكد رئيس الشرطة العثور على رجل بالغ مقتولا داخل مركز التسوق متأثرا بجراحه، كما عثر على امراة مصابة بطلق ناري في ساقها ، وجرى نقلها إلى المستشفى، ومن المتوقع أن تبقى على قيد الحياة.

وتابع بالكين: "دخل الضباط على الفور إلى مركز التسوق واكتشفوا أنه لم يكن موقع إطلاق نار نشط، وأن الشرطة وصفت حادث إطلاق النار بأنه عمل عنف مستهدف".

وقال بالكين إن الشرطة لا تزال تبحث عن المشتبه به، الذي وصف بأنه رجل أسود يرتدي سترة سوداء.

يشار إلى أن وفيات العنف المسلح في الولايات المتحدة تقترب من 42 ألف شخص هذا العام، وفقا لأرشيف العنف المسلح.