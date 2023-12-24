بالصور.. وفاة لاعبة بالمنتخب الوطني الايراني النسوي لكرة القدم

العالم- الرياضة

توفيت " مليكا محمدي" لاعبة منتخب ايران لكرة القدم بحادث سير، بحسب ما أفاد رئيس قسم الطوارئ بمستشفى "بم " جنوب شرق البلاد.

وأوضح على طاهري اليوم الأحد، أن محمدي توفيت في حادث سير ونجمت الوفاة عن تحطم سيارة من نوع " تيبا" على مشارف مدينة "بم " فجر اليوم، فيما أصيب 3 ركاب أيضا في الحادث.

وكانت مليكا محمدي (23 عاما) لاعبة خط وسط منتخب ايران وتلعب لصالح نادي "خاتون بم" ايضا، حيث إنضمت للمنتخب الوطني للشباب تحت 20 سنة بين عامي 2018 -2019، وللمنتخب فوق 21 سنة منذ عام 2021.

هذا وأوضح الرائد " نعيم مفلحي" رئيس مرور طريق "بم – زاهدان" أن حادث تحطم السيارة وقع بسبب إرهاق قائد المركبة والنعاس أثناء القيادة وتجاوز السرعة المسموح بها.





