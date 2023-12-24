الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣
١١:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

ماذا فعلت المقاومة الفلسطينية بقنابل الاحتلال غيرالمنفجرة؟

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

خسائر بشرية متتالية تلحقها المقاومة الفلطسنية بجيش الاحتلال الاسرائيلي، اخرها ما اعلنه عن مصرع ثمانية ضباط وجنود وجرح خمسة اخرين، ليرتفع عدد القتلى في العمليات القتالية هناك إلى أكثر من مئة وأربعة وخمسين. لكن مصادر المقاومة تؤكد أن خسائر الاحتلال أكبر بكثير مما يعلن، وأنه يتعمد إخفاء خسائره.

العالم - فلسطين

وكان جيش الاحتلال أعلن السبت إصابة أربعة وأربعين عسكرياً في معارك غزة خلال يوم واحد. قائلا انه يخوض معارك ضارية في القطاع.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري:"الحرب في غزة لها ثمن باهظ ونخوض معارك ضارية في معاقل حماس. نحن نتعلم الدروس لضمان ضرر أقل لقواتنا ونوسع عملياتنا في شمال وجنوب قطاع غزة. القتال في غزة معقد وسيستغرق وقتاً، لكن العملية البرية ضرورية لتحقيق أهداف الحرب".

وتواصل كتائب القسام وسرايا القدس وفصائل المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكات ضارية وتسطر ملاحم بطولية في مواجهة قوات الاحتلال في محاور التوغل في قطاع غزة.

فقد أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها دمروا خمس دبابات إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة وقتلوا وجرحوا من بداخلها، وذلك عبر تفخيخ صاروخين اسرائيليين غير منفجرين. وأوضحت القسام في بيان أن الصاروخين أطلقهما الاحتلال باتجاه بيوت المواطنين في غزة لكنهما لم ينفجرا، وقام مقاتلوها بزرع الصاروخين في طريق تقدم آليات الاحتلال بمنطقة جباليا البلد، وفور وصول الآليات تم تفجيرهما.

كذلك دمرت القسام اربع جيبات عسكرية لقيادة العدو في جحر الديك وسط القطاع ما أدی الی قتل كامل اطقمها عبر تفخيخ شبكة عبوات. كذلك استهدفت القسام القوات التي أتت للمساندة ونقل القتلى.

كما أعلنت القسام أن مجاهديها أوقعوا عددا كبيرا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ونفذوا عمليات في محاور التوغل المختلفة.

روابط ذات صلة

هكذا يفاجئ 'القساميون' الإحتلال الإسرائيلي بصواريخهم + فيديو

القسام: استدرجنا 5 جنود صهاينة داخل أحد الأنفاق وتفجيرهم من نقطة صفر+فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف