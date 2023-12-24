ماذا فعلت المقاومة الفلسطينية بقنابل الاحتلال غيرالمنفجرة؟

العالم - فلسطين

وكان جيش الاحتلال أعلن السبت إصابة أربعة وأربعين عسكرياً في معارك غزة خلال يوم واحد. قائلا انه يخوض معارك ضارية في القطاع.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري:"الحرب في غزة لها ثمن باهظ ونخوض معارك ضارية في معاقل حماس. نحن نتعلم الدروس لضمان ضرر أقل لقواتنا ونوسع عملياتنا في شمال وجنوب قطاع غزة. القتال في غزة معقد وسيستغرق وقتاً، لكن العملية البرية ضرورية لتحقيق أهداف الحرب".

وتواصل كتائب القسام وسرايا القدس وفصائل المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكات ضارية وتسطر ملاحم بطولية في مواجهة قوات الاحتلال في محاور التوغل في قطاع غزة.

فقد أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها دمروا خمس دبابات إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة وقتلوا وجرحوا من بداخلها، وذلك عبر تفخيخ صاروخين اسرائيليين غير منفجرين. وأوضحت القسام في بيان أن الصاروخين أطلقهما الاحتلال باتجاه بيوت المواطنين في غزة لكنهما لم ينفجرا، وقام مقاتلوها بزرع الصاروخين في طريق تقدم آليات الاحتلال بمنطقة جباليا البلد، وفور وصول الآليات تم تفجيرهما.

كذلك دمرت القسام اربع جيبات عسكرية لقيادة العدو في جحر الديك وسط القطاع ما أدی الی قتل كامل اطقمها عبر تفخيخ شبكة عبوات. كذلك استهدفت القسام القوات التي أتت للمساندة ونقل القتلى.

كما أعلنت القسام أن مجاهديها أوقعوا عددا كبيرا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ونفذوا عمليات في محاور التوغل المختلفة.