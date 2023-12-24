فيديو خاص: هذه هي حقيقة الموقف الكاثوليكي من العدوان على القطاع

العالم - خاص بالعالم

وقال مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو ابو كسم لقناة العالم الاخبارية: يأتي العيد ( عيد الميلاد )هذه السنة في اجواء ليست اجواء فرح على صعيد الدنيا، لاننا لا نستطيع ان نفرح، وهناك اطفال ونساء وشيوخ يموتون ويدفنون في قطاع غزة في ظل هذه الحرب الابادية، فالميلاد هو ميلاد السلام ولارحمة والرجاء والامل، ونسأل الله ان يمن بسلامه على المسكونة كلها وخاصة فلسطين وغزة.

واضاف الاب عبدو: نحن نرجوا السلام الحقيقي الذي يضع المحبة في القلوب ويمنع كل اشكال الحروب.

واشار الى ان الكنيسة الكاثوليكية في لبنان اطلقت رسالة دعت فيها الى ان تكون القلوب متضامنة مع غزة والصلاة من اجل السلام في فلسطين وفي هذه الارض التي ولد فيها السيد المسيح، والدعوة لتقديم ما يمكن من احتفالات من اجل شعب فلسطين كله.

وتابع الاب عبدو ان زعماء الطوائف المسيحية الاخرى ايضا وجهوا انظارهم وصلواتهم الى الشعب الفلسطيني حتى يعم السلام في هذه المنطقة وتتوقف الحرب الابادة، وقلوبنا وصلواتنا في هذا الميلاد هي ان يعم السلام في الارض التي ولد فيها السيد المسيح (عليه السلام).

واكد مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو ابو كسم ان هناك ادانة شديدة للاعمال التي تطال الكنائس والمعابد والجوامع لانها امكنة صلاة وتضرع له وهي ليست مواقع عسكرية، وندين كل اشكال القمع التي تطال المسيحيين في بيت لحم وكل فلسطين.

وشدد على ان لا احد يقبل بان تمس اماكن العبادة وهذا غير مقبول ومدان اشد الادانة.

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