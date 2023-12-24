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فيديو خاص: اخبار صادمة عن اجواء القدس في ليلة عيد الميلاد

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

وصف مراسلنا في القدس المحتلة اجواء المدينة الحزينة على اطفال غزة في ظل مضايقات الاحتلال وحواجزها التي تمنع الاحتفالات بميلاد السيد المسيح وتضيق عليها.

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في القدس المحتلة: هناك اجراءات عزل وحصار وتضييق من قبل قوات الاحتلال على الدخول والخروج لكل من يأتي لاحياء الصلوات في بلاد المسيح عليه السلام.

اضاف مراسلنا: وفي القدس هناك اغلاق كامل وحصار وانتشار لقوات الاحتلال التي تمنع الدخول والخروج حتى على الاحتفالات التي اقتصرت على الاحتفالات الدينية وليس هذا بقرار من الكنائس وانما هو الجو السائد والعام.

واوضح: الفلسطينيون المسيحيون هم جزء من هذه الارض وهم اصل الحكاية من ميلاد السيد المسيح وتجذرها في الناصرة وكنيسة البشارة حتى القدس المحتلة ومسقط رأس السيد المسيح في بيت لحم بالضفة الغربية.

وتابع مراسل قناة العالم: كل هذه الحكاية مرتبطة بالصمود الاسطوري في قطاع غزة لاهالي القطاع واداء المقاومة، مشيرا الى ان جرائم الاحتلال لا تقتصر على المساجد وانما تستهدف الوجود العربي الفلسطيني سواء في القطاع او الضفة او الداخل من استيلاء على الاراضي والكنائس لصالح المستوطنين.

واشار الى انه في ليلة عيد الميلاد تدق الاجراس في بيت لحم وباقي المناطق من اجل اطفال غزة وفلسطين.

كما اشار مراسلنا الى ان هناك العشرات من الحواجز للاحتلال تنتشر في محيط البلدة القديمة وباب الخليل المؤدية الى المواقع الرئيسية من كنيسة القيامة وحارة النصارى في القدس، وسط حديث عن السماح لاعداد قليلة جدا بالمشاركة.

واكد ان هذا المشهد لا يختلف عن المشهد المتكرر كل يوم باتجاه المسجد الاقصى المبارك من منع للمصلين والمرابطين، فهي حرب للكل الفلسطيني من مسيحيين ومسلمين.

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