نتنياهو يعترف بأن حكومته تدفع ثمنا باهظا في غزة

العالم - فلسطين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يغرق في غزة، فخسائره اليومية جنوب القطاع تتصاعد بلا أي إنجاز. الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أعلن عن تدمير خمس وثلاثين آلية عسكرية، فضلا عن قتل ثمانية واربعين جندياً صهيونياً وإصابة العشرات بجروح متفاوتة خلال اربعة أيام.

وقال ابو عبيدة، إن المقاومين قاموا بتنفيذ اربعٍ وعشرين مهمة عسكرية، تم فيها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرقِ الإنقاذ التابعة لهم، اضافة إلى تفخيخ نفقين في وحدة 'يهلوم' وتفجير حقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال.

جيش الاحتلال اعترف من جهته بمقتل جنديين في معارك بشمال قطاع غزة، لترتفع حصيلة خسائره اكثر فاكثر.

القناة الثانية عشرة الإسرائيلية نقلت من جهتها عن مصادر عسكرية أن نهاية الاسبوع الاخير كانت الأقسى منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد مقتل خمسة عشر جندياً وضابطاً وإصابة عشرات آخرين، عشرة منهم في حالة خطيرة، الامر الذي رفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة إلى اكثر من أربعمئة و خمسة و ثمانين جندياً وضابطاً.

وتؤكد مصادر اعلامية أن السلطات العسكرية لا تعلن جميع الخسائر لعدم موافقة ذوي القتلى نشر أسماء أبنائهم لأسباب عدة بينها محاولة المحافظة على معنويات باقي افراد الجيش.

الخسائر الكبيرة والمتزايدة في صفوف قوات الاحتلال أجبرت رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو على الاعتراف بصعوبة الأوضاع حيث قال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته بأن حكومته تدفع ثمناً باهظاً في الحرب الدائرة بقطاع غزة.