بالصورة.. استهداف انتشار لجنود العدو بمحيط ثكنة ميتات

العالم - لبنان

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:35 من صباح يوم الإثنين 25-12-2023 انتشارًا لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة.



في حين زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس حسن هزيمة (حيدر) من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية: بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس حسن هزيمة "حيدر" من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وفي السياق رأى رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن: المقاومة اليوم من لبنان إلى اليمن إلى العراق إلى فلسطين إلى إيران، تشكّل محورًا يجعل إسرائيل عاجزة، وكما قال سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي إنّ اسرائيل سقطت، وفعلًا إسرائيل سقطت، وهذه هي رؤيتنا وهذه هي إرادتنا وبهذه الإرادة سننتصر.

وفي كلمة له، خلال حفل تأبيني أقيم لمناسبة مرور عام على رحيل فقيد الجهاد والمقاومة حكمت عودة في بلدة الخضر البقاعية، أشار الشيخ يزبك إلى أنّه وعلى الرغم من ما حصل اليوم في غزة ويحصل، وعلى الرغم من كل الدمار، نرى الشعب يقول "سنبقى صامدين ويرفع شارة النصر بيديه"، مضيفًا أن: الإسرائيلي اليوم يحاول أن يستجدي وقف إطلاق النار بطريقة وأخرى، لكن المقاومة ترفض وقف إطلاق النار إلا وفقًا لشروطها، فيما تعجز إسرائيل عن إطلاق سراح أسراها أحياءً إلا بالتفاوض كما تريد المقاومة.