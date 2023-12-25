الأب انطونيوس: مايحدث في غزة يشبه ماحدث في زمن المسيح

العالم - مراسلون

وفي لقاء خص به برنامج صباح جديد علی شاشة قناة العالم، قال الأب انطونيوس حنانيا ان الكنائس المسيحية اقتصرت أعياد هذا العام بمناسبة ميلاد المسيح بإقامة طقوس الصلوات والدعاء.

وكشف عن انه لم يحضر أي طقوس وبات في بيته يدعو من أجل فلسطين.

وأكد ان المسيح، ولد في ظروف متشابه لما يحدث اليوم في فلسطين؛ فعند ميلاد المسيح، خاف الملك هيرودس فقتل أطفال بيت لحم وتعالت أصوات بكاء الأمهات في كل مكان، في حين ان قتل هؤلاء الاطفال كان بسبب طفل لم يأت الا من أجل السلام والمحبة.

وأشار الی المذابح التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق أطفال غزة، مؤكداً ان هذه المذابح تجعل أيام عيد ميلاد المسيح هذا العام شبيهة بأيام ميلاد المسيح وما حدث في ذلك الزمن.

وأكد ان ما يجري في اليوم عبارة عن مذبحة غزة، مشيراً الی ان امتناع الكنائس من الاحتفال بعيد الميلاد والاكتفاء بالصلوات، يأتي في اطار التضامن مع الشعب الفلسطيني وجميع الشعوب الحرة التي تعاني من الهيمنة الصهيواميركية.