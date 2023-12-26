مراسل العالم: تظاهرات للاسرائيليين بصفد مطالبين بحل جذري للأوضاع الأمنية الصعبة

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن صواريخ المقاومة كانت قد اطلقت على نحو واسع حيث انطلقت صافرات الانذار شهدت تحركات بما يتعلق بتعزيز المنع للجبهة الداخلية لكل من يقطن بها سواء في أسدود او في عسقلان وفي غلاف غزة.

ولفت مراسلنا إلى أنه شهد هذا اليوم تظاهرات للاسرائيليين في المنطقة الشمالية تحديدا عند صفد وطالبوا بحل جذري للاوضاع الامنية الصعبة والمتدهورة وهؤلاء الذين نزحوا حيث يقدر عددهم باكثر من 120,000 إسرائيلي من المستوطنات المتاخمة لحدود لبنان، حيث خرجوا نهارا للمطالبة بعودتهم للمستوطنات باقرب وقت.

وكانت قد أعلنت سرايا القدس بقصفها عسقلان وغلاف غزة برشقات صاروخية مركزة واستهداف أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على قصف المدنيين.

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