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فلسطينية مع رضيعها ، تتحدث بكلام غريب مع اعلامية

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

من قطاع غزة تشهد منذ امس قصفا مستمرا وغير مسبوق منذ بداية العدوان على القطاع، مشيرة الى ان الاحتلال يحاول التقدم بدباباته، كما صورت كاميرا العالم اوضاع النازحين الفلسطينيين في القطاع، والتقت عددا منهم.

العالم - خاص بالعالم

وقالت مراسلة قناة العالم في قطاع غزة: هذا اليوم شهد القطاع عدة غارات في اكثر من منطقة ، وفي المنطقة الوسطى شهدت مناطق البريج و المغازي شهدت قصفا عنيفا طال مدرسة لايواء النازحين في وسط مخيم المغازي ما ادى الى استشهاد 6 اشخاص وجرح آخرين.

واضافت: القصف المدفعي العنيف لم يتوقف طوال الليل وصباح اليوم، بشكل لم تشهده المنطقة الوسطى في القطاع من قبل منذ بداية العدوان على القطاع خاصة منذ العدوان البري.

وتابعت: يبدو ان الاحتلال يحاول التقدم بدباباته منتهجا اسلوب حرق الارض من خلال الطائرات والقصف المدفعي، وايضا هناك قصف متواصل على مخيم النصيرات، من قبل المدفعية الاسرائيلية، على منازل المواطنين.

هذا والتقت مراسلتنا عددا من النازحين الفلسطينيين في القطاع، الذين اشتكوا من سوء اوضاعهم المعيشية، والافتقاد الى اقل الامكانيات المعيشية .

وقلت والدة اسرة نازحة من مخيم النصيرات، انها من اهالي الشجاعية في الاصل ونزحت مع عائلتها عدة مرات بحثا عن مكان آمن، لكن لا يوجد اي مكان آمن في القطاع، مشيرة الى انها لم تجد ما تغطي به اطفالها في برد الليل، وبعضهم يعاني من نزلات برد وغير ذلك.

وناشدت العالم مساعدة اهل غزة، وقالت ان صورة الاطفال في غزة تحكي كل شيء عن اوضاعهم ولا داعي للكلام.

وقالت ان هدف الاحتلال هو ان يحتل البلد كله، وان يخرجنا من ارضنا، مشددة على انها لن تترك ارضها، فهذه ارضنا ولن نستغني عنها.

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