الصحة في غزة: 16 مجزرة تسفر عن 195 شهيدًا في 24 ساعة

العالم_ فلسطين

وأكد القدرة في تصريح صحفي ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 21.110 شهداء، و55.243 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يزيد من استهداف محيط مجمع ناصر الطبي، معبرًا عن خشيته أن يتكرر ضده نفس سيناريو مجمع الشفاء الطبي.

وطالب المؤسسات الأممية باتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة لضمان حماية مجمع ناصر الطبي وطواقمه والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه.

وطالب جميع المؤسسات الدولية بإجراء تدخلات عاجلة لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي.

وأشار إلى أن وزارة الصحة استقبلت وفدا طبيا من خلال مؤسسة رحمة حول العالم في أمريكا لمساندة الطواقم الطبية خلال العدوان الغاشم.

كما أشار إلى وصول فرق طبية متخصصة بالتعاون مع مؤسسات صحية دولية للعمل في مستشفى شهداء الأقصى ومجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الاوروبي.

وأعلنت أن وزارة الصحة بدأت تشغيل المستشفى الميداني الإندونيسي التابع للوزارة في رفح بالتعاون مع مؤسسة أطباء بلا حدود – فرنسا لمتابعة الإصابات المحولة من المستشفيات لتخفيف العبء عنها.