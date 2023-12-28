جنود أصيبوا في غزة يرفضون مقابلة نتنياهو

العالم _ الاحتلال

وذكرت القناة العبرية 13 أن نتنياهو زار قسم إعادة التأهيل في مستشفى "هداسا" في زيارة هدفت إلى لقاء جنود جيش الاحتلال الذين أصيبوا في غزة، مؤكدة أن "بعضهم رفض مقابلته".

وأوردت القناة تغريدة كتبها أحد الجنود المصابين الذين يرقدون في المشفى في موقع "إكس"، والتي قال فيها: "أنا في المستشفى في جناح إعادة التأهيل في ’هداسا’. نتنياهو قادم للزيارة الليلة، وسألتني إحدى المسؤولات عما إذا كنت أريد أن يدخل إلى غرفتي".

وقال الجنديّ ذاته: "وبالطبع رفضت"، مضيفا: "اتضح أنه من بين جناح يضمّ 18 (جنديًّا) جريحًا، 15 طلبوا عدم دخوله إليهم".

وتابع: "أنا في القدس، معقل الليكود. التغيير محسوس، لقد انتهى (زمن ذلك)".

وفي ردّ على القناة، قال مكتب نتنياهو ، إن "الأغلبية المطلقة من المقاتلين تتطلع بشدة للقاء رئيس الحكومة" على حد تعبيره.

يُذكر أن عددا من الجنود كانوا قد رفضوا اللقاء بنتنياهو خلال زيارة كان الأخير قد أجراها، قبل نحو أسبوع إلى مستشفى "شيبا - تل هشومير" في رمات غان؛ وقالت القناة 13 إن ممثّلين عن الجيش "الإسرائيلي" وعن مكتب نتنياهو، كانوا قد فحصوا من سيوافق من الجنود على اللقاء بنتنياهو وذلك لجمعهم في قسم واحد "معزول" عن الأقسام الأخرى.