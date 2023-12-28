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شهيد وإصابات بمواجهات في رام الله

شهيد وإصابات بمواجهات في رام الله
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

استشهد شاب وأصيب آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني ،فجر اليوم الخميس، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

العالم _ فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة رام الله من عدة محاور، وشهد مركز المدينة مواجهات مع عشرات الشبان، ما أدى لاستشهاد الشاب حازم القطاوي، وإصابة أكثر من 10 شبان بجروح متفاوتة.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال وسط المدينة، ما أدى لإصابة جندي صهيوني.

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء برام الله، تخللها مواجهات مع الشبان الذين رشقوا الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة والأكواع المتفجرة.

وداهمت قوات الاحتلال عدد من محلات الصرافة برام الله، حيث جرى اعتقال بعض أصحابها، وإلصاق منشورات تحريضية بحق مالكيها.

وخلال المواجهات أصيب الصحفي سلمان الخطيب بعيار ناري في ساقه.

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