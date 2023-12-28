طفل فلسطيني يبكي مدرسته ومراسلة العالم تشاطره البكاء

العالم - خاص بالعالم

قال طفل فلسطيني نازح من جباليا لمراسلة العالم في غزة إسراء البحيصي إن الحياة صعبة من كل نواحيها من ناحية الماء والأكل والشرب.

وأضاف، أنا حرمت من حلمي وهو التعليم وحزين جدا لأن مدرستي تدمرت وكل أصحابي واصدقائي مازالوا في الشمال تحت القصف ولا نتستطيع التواصل معهم بسبب قطع الاتصالات من قبل الاحتلال.

وأضاف، الطفل أن التعليم هو أساس الحياة، وعندما تركنا المدرسة وكأننا تركنا نصف حياتنا.

وتسأل الطفل الفلسطيني النازح والدموع تملئ عينه كيف نريد ان نكفي حياتنا ونربي الأجيال دون التعليم، متمنيا العودة إلى مدرسة من أجل أخذ الشهادة برفعة رأس.

وقال الطفل الفلسطيني النازح في دير البلح لمراسلة العالم إنه يريد من العالم الذي صامتا أمام ما يجري في غزة أن يتكاتف من أجل وقف العدوان على غزة وفتح المدارس من جديد.