بالفيديو.. القسام تدمر ناقلة جند صهيونية في خانيونس

العالم-فلسطين

وأضافت الكتائب أنها تمكنت أيضاً من تدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة



وكانت القسام قد تمكنت من تفجير عبوة مضادة "رعدية" للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس وأكد مجاهدونا مقتل وإصابة أفراد القوة.

وفي ما يلي قائمة العمليات التي نفذتها كتائب القسام ضد ضى الاحتلال منذ صباح اليوم لغاية اللحظة :

▪️كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في مخيم البريج وسط قطاع غزة

▪️كتائب القسام تستهدف 7 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" وعبوات "الشواظ" في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة

▪️كتائب القسام تدمر آلية عسكرية صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

▪️كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية بعبوة "شواظ" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

▪️كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105" جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

▪️كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى إحداث عدة انفجارات بداخلها وتدك المكان بقذائف الهاون شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة

▪️كتائب القسام تستهدف 5 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس

▪️كتائب القسام تدك عدة تجمعات لجنود وآليات العدو في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون

▪️تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة "رعدية" للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس وأكد مجاهدونا مقتل وإصابة أفراد القوة

▪️كتائب القسام تدك القوات المتحشدة في منطقة تلة الريس شمال شرق المنطقة الوسطى بقذائف الهاون من العيار الثقيل

▪️كتائب القسام تدمر ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة