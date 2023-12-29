الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٧:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

دولة مطلة على البحر الاحمر تعلن تأييدها استهداف انصار الله لسفن الاحتلال

دولة مطلة على البحر الاحمر تعلن تأييدها استهداف انصار الله لسفن الاحتلال
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، يوم الخميس، أن حركة أنصار الله اليمنية “هاجموا السفن من أجل نجدة الفلسطينيين وإغاثتهم، وعلينا كلنا دعم فلسطين لأن الأخ يدعم أخاه ولو بأضعف الإيمان، وجيبوتي لا تدين العمليات اليمنية لأنها واجب أخوي”.

العالم - افريقيا

وقال يوسف في خلال مقابلة صحفية إنّ بلاده منذ بدء أنصار الله اليمنية عملياتهم العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تعارض ولم تلق باللوم على اليمن، لأنها خطوات صحيحة.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع أكد الثلاثاء الماضي، أن صنعاء شنت هجوما بالصواريخ على سفينة تجارية متوجهة لكيان الاحتلال الإسرائيلي تابعة لشركة “إم إس سي يونايتد” بالبحر الأحمر، وسط وقوع انفجارات في البحر الأحمر بعد أسبوع من إعلان واشنطن تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات، لوقف هجمات المقاومة اليمنية.

ولليوم الـ84 على التوالي يوصال جيش الاحتلال بمساندة أميركية وأوروبية عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأكدت وزارة الصحة يوم الخميس أنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ارتفعت إلى 21.320 شهيدا و55.603 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

كيف فشلت امريكا في تشكيل تحالف لضرب اليمن؟

الخارجية السعودية تعلق على بيان المبعوث الأممي لليمن بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام

البنتاغون: مدمرة أميركية أسقطت 4 مسيرات انطلقت من اليمن + فيديو

هذا ما قاله مفتي عمان حول هجمات اليمن ضد سفن الاحتلال؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف