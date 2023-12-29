الاحتلال يفتح النار على قافلة للأونروا في غزة

العالم- فلسطين

وقال رئيس الوكالة الأممية في غزة توماس وايت إن “جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات، في أثناء عودتها من شمال غزة عبر طريق حدده الجيش الإسرائيلي”.

وأوضح أنه “لم يصب قائد قافلتنا الدولية وفريقه بأذى، لكن إحدى المركبات تعرّضت لأضرار”.

وشدد وايت على ضرورة ألا “يكون العاملون في مجال الإغاثة هدفا”.

وفي سياقٍ متصلٍ، أكد مدير عمليات الأونروا في غزة، أنّ كل يوم هو صراع من أجل البقاء وإيجاد الغذاء والماء.

وحذر من أنّ غزة تعاني جوعًا كارثيًا وأربعون بالمئة من السكان معرضون الآن لخطر المجاعة، لافتا إلى أنّ غزة اليوم في أمس الحاجة لمزيد من المساعدات والأمل الوحيد المتبقي هو وقف إطلاق النار الإنساني.

وكانت الأونروا كشفت عن استشهاد العشرات من موظفيها في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

كما قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق؛ إن عدد شهداء المنظمة الدولية في قطاع غزة لم يسبق له مثيل في تاريخ الأمم المتحدة.