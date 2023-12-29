سرايا القدس تستهدف التحشيدات العسكرية للإحتلال شرق خانيونس

العالم – خاص بالعالم

كتائب القسام اعلنت عن استهدافها لعشرين آلية اسرائيلية متوغلة في منطقتي الدرج والتفاح في مدينة غزة خلال ثمان واربعين ساعة ليرتفع عدد الآليات المستهدفة في هاتين المنطقتين إلى72 آلية.

واضافت ان مقاوميها يخوضون اشتباكات ضارية في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة، وفجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة اسرائيلية راجلة واستهداف قوة أخرى متحصنة في مبنى موقعين في صفوفهم عددا كبيرا من القتلى والجرحى

وفي مخيم البريج وسط القطاع تمكن مقاومو القسام من استهداف قوة اسرائيلية خاصة متحصنة في مبنى شمالي مخيم البريج بالقذائف المضادة للتحصينات والاشتباك معها من مسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

بالاضافة الى استهداف جرافة اسرائيلية وتحقيق إصابة مباشرة فيها. وفي بيت حانون شمالي قطاع غزة اسقطت المقاومة طائرة استطلاع اسرائيلية كانت في مهمة استخباراتية.



سرايا القدس اعلنت من جهتها استهداف تحشدات عسكرية لجيش الاحتلال بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار ستين في منطقة عبسان شرق خانيونس.

فيما دوت صفارات الإنذار في المستوطنات الجنوبية لغلاف غزة بعد اطلاق صواريخ عليها، واعلنت بلدية مستوطنة سديروت ان حكومة الاحتلال ستصادق على قرار تمديد إخلائها حتى نهاية الشهر المقبل نتيجة صواريخ المقاومة التي تسقط عليها.



الاعلام العبري اعلن اصابة واحد وعشرين جنديا خلال24 ساعة فقط، بينهم15 في قطاع غزة.

واوضح ضابط في لواء غولاني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، ان المقاومين في الشجاعية نصبوا لجيش الاحتلال العديد من كمائن القتل، وبسبب كثافة الأزقة هناك، لم يكونوا بحاجة إلى استخدام الأنفاق، فقد كانوا يطلقون النار على جيش الاحتلال دون ان يروهم.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فان المستوطنين خفضوا سقف توقعاتهم حول نتائج العملية البرية في قطاع غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...