شاهد أبرز الأحداث التي شهدتها فلسطين المحتلة عام 2023

العالم – خاص بالعالم

بينما غادر العام 2023 الضفة الغربية تاركا في كل مكان جرحا او الما او حرقا ، مع بداية العام كان شمال الضفة الغربية محلا للعدوان الاسرائيلي.

مدينة جنين ومخيمها على مدار العام 2023 تعرضت لعدوان اوقع اكثر من مئة وخمسين شهيدا ومئات الجرحى ومئات المعتقلين اضافة الى تدمير البنى التحتية في المخيم والمدينة.

وللمرة الاولى منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية استخدم الاحتلال الطائرات في ملاحقة المقاومين.

وليس بعيدا عن جنين طولكرم كانت في العام 2023 محلا للمقاومة المستمرة والعدوان المستمر، مخيم نور شمس في المدينة اجتاحه الاحتلال الاسرائيلي عشرات المرات وتعرض للقصف والتدمير.



ووصل عدد الشهداء الى تسعين شهيدا وكذا الواقع في نابلس التي شهدت اشتباكات بين المقاومين والاحتلال على مدار العام ادت الى استشهاد 65 مقاوما.

وبالقرب من مدينة نابلس تعرضت البلدات الفلسطينية الى هجمات المستوطنين ادت الى احراق ممتلكات للفلسطينيين قدرت بالملايين وكانت حوارة بلدة العام 2023 بعد ان احرقها المستوطنين بقرار من سياسي اسرائيلي.

وشهد العام 2023 ايضا حملة اعتقالات وصلت الى اكثر من ثمانية الاف معتقل بينهم خمسة الالاف معتقل اعتقلوا بعد السابع من اكتوبر.

وفي السجون الاسرائيلية سقط شهداء من الاسرى ابرزهم الشيخ خضر عدنان الذي قضى في زنازنته بعد اضراب طويل عن الطعام ، سياسيا شهد العام 2023 تعيين اول سفير سعودي غير مقيم في الاراضي الفلسطينية.

الامر الذي فسره البعض ببداية التقارب السعودي الاسرائيلي عبر بوابة السلطك الفلسطينية اما الاخيرة فقد كانت في العام 2023 على موعد مع ازمة مالية مازالت قائمة حتى اللحظة بسبب احتجاز الاحتلال لاموال المقاصة الخاصة بالفلسطينيين.

وشهدت الضفة الغربية ايضا احتجاجات نقابية عاصفة ضد السياسية المالية للسلطك الفلسطينية وعدد كثير من النقابات نزلت للشارع ولم يوقف حالة الاحتقان الا معركة طوفان الاقصى في غزة والتي غيرت الكثير من المعادلات على مستوى المشهد الفلسطيني بشكل كامل .

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