شاهد نشأة الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وبداية طريقهما الثوري

العالم – خاص بالعالم

ولد جمال جعفر آل ابراهيم في البصرة عام ١٩٥٤، ودرس الابتدائية والثانوية هناك قبل ان يحصل على شهادة الهندسة المدنية من الجامعة التكنولوجية عام ١٩٧٧.

انضم الى حزب الدعوة الاسلامي واصبح مطاردا من نظام صدام، اضطر الى مغادرة العراق بعد صدور حكم الاعدام ضده.



على بعد أكثر من 2000 كيلومتر من البصرة وفي قرية قناة ملك النائية بمحافظة كرمان، ولد قاسم سليماني في كنف عائلة بسيطة كان يساعد والده الفلاح في امرار العيش.

بعد انتصار الثورة الاسلامية انضم الى صفوف الحرس الثوري وقاد فيلق ثار الله خلال الحرب التي فرضها نظام صدام على ايران.



أبو مهدي المهندس مارس في المهجر عمله كسياسي في المجلس الاعلى الاسلامي وعسكري في فيلق بدر.



هنا بدأت رحلة المجاهدان، معا حيث قاتلا ضد نظام الدكتاتور صدام، واصبح ابو مهدي المهندس قا ئدا لفيلق بدر، بينما تولى قاسم سليماني قيادة فيلق القدس.



بعد سقوط نظام صدام قاتلا فيها كرجل واحد في ساحات الحرب ضد الإحتلال الامريكي وتنظيم القاعدة ووأد الفتنة الطائفية في العراق واخرها دحر تنظيم داعش.



لم يغادرا ساحات القتال ولم يفترقا اتخذا من التراب فراشا ومن السماء غطاء، علاقتهما لم تكن بين قائد وجندي بل كلاهما جندي للاخر.



طيلة اربعة عقود كانت اقدامهما في ساحات الوغى وقلوبهما تبحث عن شي في السماء حتي بلغا مبتغاهما ونالا الشهادة معا.

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