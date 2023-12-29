جنوب أفريقيا ترفع دعوى ضد الإحتلال

العالم - افريقيا

وذكر موقع "والاه" "الإسرائيلي"، إنّ جنوب أفريقيا ناشدت محكمة العدل، اليوم الجمعة، بدء إجراءات قانونية ضد "إسرائيل".

وأضاف الموقع نفسه، أنّ "العمل العسكري "الإسرائيلي" في غزة ينتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية"، كما ورد في بيان محكمة العدل الدولية.

وكان برلمان جنوب أفريقيا قد صوّت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لمصلحة قطع العلاقات بـ"إسرائيل" وإغلاق سفارتها في البلاد.

ومطلع الشهر الجاري، عقدت جنوب افريقيا "مؤتمر التضامن العالمي مع فلسطين" لتعزيز فكرة المواجهة الواسعة مع "إسرائيل" والدول الغربية الراعية لها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر.

وكانت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، قد تحدثت في مقال للمحامي ويليام بوردون، الشهر الحالي، تحت عنوان "القانون الدوليّ يُدفن تحت أنقاض غزة"، عن سقوط القانون الدولي مع كل من وما سقط في غزة.