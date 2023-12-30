بالفيديو..القسام تنشر مشاهد من قصفها لتحشدات الاحتلال

العالم-فلسطين

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن إطلاق رشقة صاروخية مساء الجمعة من شمال غزة، باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونشرت كتائب القسام، مقطع فيديو يُظهر جانبا من إطلاق الرشقة الصاروخية، ويظهر فيه صواريخ عدة في أثناء التجهيز لإطلاقها، ولحظة إطلاقها تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد مصدر قيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الجمعة في بلاغٍ عسكري، أنّ مقاتلي الكتائب نفذوا مساء اليوم كمينا شرق حي التفاح ودمّروا ناقلة جند وقتلوا ١٠ جنود من نقطة صفر.