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بالفيديو..القسام تنشر مشاهد من قصفها لتحشدات الاحتلال

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس،مشاهد من قصفها بالهاون لتحشدات الاحتلال في محاور التوغل في قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

العالم-فلسطين

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن إطلاق رشقة صاروخية مساء الجمعة من شمال غزة، باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونشرت كتائب القسام، مقطع فيديو يُظهر جانبا من إطلاق الرشقة الصاروخية، ويظهر فيه صواريخ عدة في أثناء التجهيز لإطلاقها، ولحظة إطلاقها تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد مصدر قيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الجمعة في بلاغٍ عسكري، أنّ مقاتلي الكتائب نفذوا مساء اليوم كمينا شرق حي التفاح ودمّروا ناقلة جند وقتلوا ١٠ جنود من نقطة صفر.

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