مراسل العالم في تشييع زميله الشهيد جبر أبو هدروس

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان الصحفي أبوهدروس کان مراسلاً لقناة قدس اليوم الفضائية، استشهد في قصف لمنزل عائلته في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأکد مراسل قناة العالم ان استشهاد أبوهدروس يرفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الشهداء الی 106 شهيد في محاولة بائسة من کيان الاحتلال الاسرائيلي لإسکات الصوت الفلسطيني ومنع العالم من الاطلاع علی ما يحدث من مجازر في قطاع غزة.

وشدد مراسل العالم ان الصحفيين الفلسطينيين المشارکين في تشييع جثمان الشهيد أبوهدروس أکدوا علی اصرارهم في نقل الصورة والحقيقة للعالم حتی النفس الاخير وحتی أخر صحفي فلسطيني يبقی حياً علی الارض.

شاهد ايضاً.. مراسلة العالم في غزة : جثمان زميلي أبوهدروس وصل الی المستشفی