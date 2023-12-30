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بالفيديو..لحظات مروعة لتعرض ساحل كاليفورنيا لموجات تسونامي عنيفة!

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظات مروعة لتعرض ساحل كاليفورنيا لموجات تسونامي عنيفة تلاحق الناس وتغرقهم, نتيجة للعواصف في المحيط الهادئ، مما أدى إلى إخلاء شمال الولاية بسبب الفيضانات.

العالم-منوعات

تستعد ولاية كاليفورنيا لموجات بارتفاع يصل إلى 30 قدمًا مع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية خلال هذا الأسبوع، مع تحذيرات من أن المخاطر قد تكون “مميتة”، حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية.

تشير التقارير إلى أن هناك خطرًا جديدًا من الأمواج والتيارات قد تشكل تهديدًا للحياة، ومن المتوقع أن تصل ارتفاعات الموج إلى 30 قدمًا على السواحل الشمالية الغربية والغربية للولاية.

حثت السلطات الأفراد على الابتعاد عن المياه وتوخي الحذر من الأمواج العاتية، خاصة على الشواطئ المعرضة للغرب، وتجنب القرب من الصخور والأرصفة البحرية.

وأشارت خدمة الطقس الأمريكية “NWS” إلى أن هناك توقعات لجولة جديدة من الأمطار الغزيرة في المنطقة ابتداءً من الليلة في منطقة خليج سان فرانسيسكو.

وتأتي هذه التحذيرات في سياق إطلاق تحذيرات من عاصفة ثلجية في ست ولايات، مع توقع تساقط الثلوج بكميات تصل إلى ثماني بوصات في أجزاء من شمال ووسط الولايات المتحدة.

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