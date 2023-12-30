الاحتلال يمهد الرأي العام لقبول الفشل في القضاء علی حماس

العالم - فلسطين

مع الحديث عن قرب انتقال جيش الاحتلال الى المرحلة الثالثة من عدوانه على قطاع غزة أي من العمليات العالية الكثافة إلى الأقل منها وتيرة وحدّة بعد فشل المرحلتين السابقتين في تحقيق اي انجازات، المحاولات بدأت في كيان الاحتلال لإعادة توجيه الرأي العام سواء عبر الاعلام او الخطاب الرسمي للنزول عن التوقعات عالية السقف جداً التي حددتها حكومة الاحتلال في مقدمتها القضاء على حركة حماس.

توجه جديد مهد له قبل ايام رئيس الأركان في جيش الاحتلال هرتسي هليفي عبر تصريحات مفادها ان الحرب ستستمر الحرب أشهراً أخرى وبأساليب مختلفة وانه لا توجد حلول سحرية ولا طرق مختصرة في القضاء على حماس وسط اقرار ضمني بعجز العمليات الحالية والمتواصلة منذ أسابيع طويلة عن تحقيق الأهداف.

المحللون العسكريون في الاعلام العبري انهمكوا بشرح تفاصيل المرحلة القادمة من العدوان وسط الحديث عن تغيير حقيقي في خطط الجيش الاسرائيلي خلال الشهر المقبل.

صحيفة يديعوت احرونوت وبعدما شرحت في تقرير لها مخططات المرحلة المقبلة خلصت الی القول إن المرحلة الثالثة من الحرب ستستغرق ما بين تسعة أشهر وعامين لكن لا يتوقع أن يتم تدمير حماس في نهايتها.

صحيفة هآرتس رأت ان هناك حاجة الى تعديلات كثيرة على خطة الحرب من بينها تسريح جزء كبير من قوات الاحتياط وقالت ان أسلوب العمليات سيتغير بصورة تدريجية عن الوضع الحالي حيث ستتحول إلى عمليات توغل محدودة تنفذها ألوية نظامية ضد مواقع حماس.

الاستعدادت للمرحلة المقبلة تأتي مع تزايد الخلافات بين المستوى السياسي والعسكري فى كيان الاحتلال بشأن مسار الحرب خاصة بعد ارتفاع خسائره فى الفترة الأخيرة. اذ علت اصوات تطالب باستمرار حصار قطاع غزة وزيادة الضغوط فيه للقضاء على حماس وذلك عبر تقسيم القطاع الى ثلاثة اجزاء وقطع الامدادات فيما بينها.

وبحسب جيش الاحتلال فان المرحلة الثالثة من العدوان لن تتضمن عمليات احتلال فى القطاع وإنما ستركز فقط على الضربات الجوية وعمليات الدخول والخروج من غزة، حال اقتضى الأمر.