العميد قاآني يحضر مراسم احياء ذكرى رفيق الشهيد سليماني ومخزن أسراره.. فمن هو؟

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في العاصمة الايرانية طهران اقيمت مراسم إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد حسين بور جعفري المرافق الخاص لقائد فليق القدس السابق الفريق الشهيد قاسم سليماني. شارك فيها كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين.

وقال قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني، ان "الجيش الإسرائيلي أصبح وصمة عار ولا أحد مستعد للانضمام إليه، أنه ولأول مرة في تاريخ الكيان الصهيوني، يتمركز أكثر من نصف جيشه في الضفة الغربية، وهي منطقة صغيرة تبلغ نصف حجم محافظة كرمان. أبناء المقاومة الفلسطينية وقفوا أمام هذا الجيش ولم يسمحوا له بالتحرك".

الشهيد بور جعفري كان من المقاتلين الأشداء في زمن الحرب المفروضة على ايران، ورافق الفريق سليماني على مدى اربعين عاما بكل اخلاص وثبات، ونال الشهادة الى جانبه في النهاية.

واشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي السابق، علي لاريجاني الى إن "الشهيدين سليماني وبورجعفري عملا لسنوات طوال في حرس الثورة الاسلامية ولا سيما في فيلق القدس وعملا بجد كبير في مجال تحقيق اهداف الثورة الاسلامية لهذا تخلد اسمهما في التاريخ"

مراسم اشار المشاركون فيها الى البطولات والتضحيات التي قام بها الشهيد وغيره من الشهداء دفاعا عن مبادئهم لتعيش الامة الاسلامية بسلام.

من جانبه قال صديق الشهيد حسين بور جعفري، العميد محمد جعفر أسدي ، ان "الشهيد من أعز وأقرب أصدقائي وكان يطمح ليصبح شهيدا عند الله وقد نال هذا الشرف، هؤلاء الأبطال ضيقوا الخناق على أميركا".

يعرف عن الشهيد حسين بور جعفري أنه كان من المقاتلين الأشداء، كما أنه أحد الأشخاص القلائل الذين وثق بهم الحاج قاسم وقام بتنسيق برامجه واجتماعاته واعتبره مساعده الخاص ويده اليمني وكان دائما مع الحاج قاسم في جميع المهمات الداخلية والخارجية.

إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد بور جعفري في طهران

الشهيد بور جعفري المرافق الخاص للشهيد سليماني ومخزن أسراره

استذكار بطولات وتضحيات الشهداء في سبيل الدفاع عن المبادئ