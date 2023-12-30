شاهد أبرز الأحداث التي شهدها اليمن عام 2023

العالم – خاص بالعالم

بدا المشهد اليمني خلال الأشهر الأولى من العام 2023 مشابهاً لما سبقه على صعيد الملفين السياسي والعسكري، حيث تواصلت التهدئة العسكرية بين الأطراف، مع استمرار مكثف للمحادثات التي ترعاها سلطنة عُمان بين الجانبين اليمني والسعودي بهدف التوصل لاتفاق سلام شامل.

محادثاتٌ كان تطورها الأبرز الزيارات الرسمية المتبادلة بين صنعاء والرياض لأول مرة منذ بدأ الحرب، إضافة إلى الجولات المتعددة لكل من المبعوث الأممي هانس جروندبيرغ والوفد العماني الوسيط.

ليفرز هذا الحراك تقدماً في مسار المفاوضات والتوصلَ لاتفاق حول خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية تتضمن معالجات للملفات الإنسانية والانخراط في عملية سياسية شاملة، فيما تمثلَّ أكبر انجاز على مستوى الملف الإنساني في صفقة تبادل لنحو 788 أسيراً من الطرفين في منتصف إبريل.

على صعيد الداخل اليمني مثلّت الهدنة محطة لأن ترتب صنعاء وضعها العسكري من حيث إعداد العناصر والتصنيع الحربي.

وهذا ما أظهره أكبر عرض عسكري لقواتها المسلحة خلال سنوات الحرب في 'الحادي والعشرين من سبتمبر'، متزامناً ذلك مع الإعلان عن الشروع في مرحلة حكومية جديدة أُطلق عليها مرحلة التغيير الجذري كانت أولى خطواتها إقالة حكومة عبدالعزيز بن حبتور وتكليفها بتصريف الأعمال.

الثلاثة الأشهر الأخيرة من العام 2023 كانت الأكثر سخونة، إذ ألقى المشهد الفلسطيني بضلاله على الوضع اليمني، فمنذ عملية طوفان الاقصى وما تلاها من عدوان اسرئيلي على غزة، عمّت التظاهرات والفعاليات التضامنية المدن اليمنية.

إضافة إلى إعلان صنعاء رسمياً المشاركة في المعركة ضد الكيان الإسرائيلي من خلال تنفيذ عمليات عسكرية على أهداف مختلفة في الأراضي المحتلة.

وكذا احتجاز واستهداف السفن التابعة للكيان او المتجهة إلى موانئه، وهو التطور الذي دفع أمريكا في 'التاسع عشر من ديسمبر' إلى إعلان تحالف دولي بحري لمواجهة عمليات صنعاء، تحت مبرر حماية البحر الأحمر.

وعلى وقع هذا التطور العسكري ووسط حراك سياسي مستمر يدخل اليمن عاماً جديداً تبقى فيه كل الملفات عالقة ومفتوحة.. ملفاتٌ لا يُعرف بعد إن كانت ستشهد الانفراجة المأمولة، أم سيسودها المزيد من التعقيدات.

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