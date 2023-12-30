مسيرات رافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة في اوروبا

العالم - أوروبا

ففي العاصمة البريطانية لندن، نظم متظاهرون وقفة أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم السبت، للمطالبة بوقف الحرب التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة، وحماية المدنيين في القطاع.

وكانت العاصمة البريطانية قد شهدت العديد من المظاهرات التي وُصفت في بعض الأحيان بأنها من أكبر المظاهرات التي خرجت في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء ريشي سوناك بتدخل الحكومة البريطانية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وحماية المدنيين، وكذلك إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

وقال مراسل الغد من لندن إن الوقفة تأتي بتنسيق وتنظيم من المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وهي وقفة من ضمن سلسة الوقفات التي يتم تنظيمها أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة.

وأضاف: «عديد الكلمات استمعنا إليها من منظمي الوقفة، تستنكر ما سموه الإبادة الجماعية للمدنيين في غزة، وتحمل حكومة ريشي سوناك المسؤولية التاريخية إذا لم تتحرك لحماية المدنيين في القطاع».

دوسلدورف

وفي مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا، انطلقت مظاهرة حاشدة دعما للقضية الفلسطينية، ورفضا للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وهتف المتظاهرين بالحرية لفلسطين، وطالبون بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنقاذ المدنيين، خصوصا مع اقتراب عام 2023 من نهايته.

كما تظاهر المئات في العاصمة الألمانية برلين للمطالبة بوقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشهدت مدن ألمانية أخرى مظاهرات مماثلة، ندّدت بالدعم الحكومي الألماني لإسرائيل.

باريس

وفي العاصمة الفرنسية، تجمع المئات وسط باريس للتعبير عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرض له من إبادة خلال الحرب الإسرائيلية.

واكد المتظاهرون أنه لن تكون هناك احتفالات هذا العام طالما أن الفلسطينيين لا يعيشون بسلام.

وكان قائد الشرطة بالعاصمة الفرنسية باريس قد أكد، أمس الجمعة، أن الحكومة قررت منع مظاهرات داعمة لفلسطين وغزة، كان من المزمع إقامتها غدا الأحد في شارع الشانزلزيه.

الدانمارك

تظاهر المئات في مدن عديدة بالدانمارك وحملوا أعلام فلسطين ولافتات تضامنية مع قطاع غزة ومنددة بالعدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين الأبرياء.

السويد

نظم عدد من الناشطين في مدينة مالمو السويدية وقفة تضامنية مع قطاع غزة ورفضا للعدوان الإسرائيلي.

هولندا

ارتفعت أصوات المؤيدين لفلسطين في مدينة آيندهوفن الهولندية، حيث تظاهروا في الشوارع للمطالبة بوقف الحرب على غزة.

النمسا

خرج الآلاف في فيينا مطالبين بوقف الحرب في قطاع غزة ومقاطعة الشركات والمنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي.

إسبانيا

تظاهر الآلاف في مسيرة حاشدة بإسبانيا رفضا للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

إسطنبول

وفي تركيا، نظم القطاع الطبي وقفة صامتة، رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعما لنظرائهم في القطاع.

ونظم القطاع الصحي التركي مسيرته في إسطنبول، وقد توقفت المسيرة في ميدان السلطان أحمد، وهو أحد أكبر الميادين الشهيرة، التي يقصدها الكثير من السائحين.