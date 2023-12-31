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ما بين قصف وقصف..

'سوف نبقى هنا'.. ترنيمة المقاومة تنشدها طواقم طبية بغزة +فيديو

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

"سوف نبقى هنا، كي يزول الألم".. كلمات تدندن على جرحى القصف وناجين من تحت الركام،وسبيل يخفف عن الأطباء والممرضين والمسعفين الذين تثقلهم هموم الجرحى ووجوه الشهداء الملطخة بالدماء التي تملأ كل أرجاء المستشفى كل يوم نتيجة العدوانية الصهيونية الغاشمة.

العالم - فلسطين

وإنها كلمات يرد بها أطباء مستشفيات قطاع غزة على منشورات الاحتلال الصهيونية التحذيرية بإخلاء المستشفيات تمهيدا لقصفها.

أنشودة "سوف نبقى هنا.. رغم كيد العدا رغم كل النقم.. سوف نسعى إلى أن تعم النعم.. سوف نرنو إلى رفع كل الهمم.. بالمسير للعلا ومناجاة القمم.. فلنقم كلنا بالدواء والقلم"؛ حيث عادت من جديد وبالتزامن مع حرب غزة وإصرار الاحتلال الصهيوني على التهجير القسري لشعب غزة الصامد والمؤمن بأن هذه الحرب إما نصر أو شهادة لا ثالث لهما.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مجموعة من الأطباء والممرضين في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خانيونس، وهم يرددونها خلال فترة استراحتهم.

وتعاني الطواقم الطبية في قطاع غزة من شح غير مسبوق في الإمكانيات، وضغط في عدد العمليات جراء كثرة المصابين بسبب القصف الإسرائيلي الوحشي.

وتسبب العدوان على غزة في ارتقاء أكثر من 22 ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحى.

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