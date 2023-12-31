سبب خوف بايدن وإدارته من عواقب الحرب في أوكرانيا!

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وأضاف الخبير: "مستقبلهم، أي مستقبل بايدن وكذلك بلينكن وجيك سوليفان وغيرهم من كبار المستشارين، أصبح الآن موضع تساؤل. هم مرتبطون بفشل مذهل في السياسة الخارجية. في الماضي، كلفت مثل هذه الإخفاقات الناس سمعتهم ومستقبلهم السياسي. وأعتقد أنهم خائفون للغاية – وهم محقون في ذلك – من أن يحدث نفس الشيء معهم".

ووفقا له، راهن البيت الأبيض على فوز أوكرانيا في الصراع مع روسيا، لكن في النهاية تبين أن جميع حساباته وافتراضاته خاطئة، وجاءت نتيجة الأعمال القتالية بشكل يتعارض مع ما تود إدارة بايدن رؤيته.

ويعتقد وولف أن الفشل في أوكرانيا، بالإضافة إلى الضرر الناجم عن الدعم الأمريكي لــ[إسرائيل] في الحرب مع حماس، ستكون له عواقب وخيمة على واشنطن.