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الشهيد "ابو مهدي المهندس" ... قائد ميداني لا يشق له غبار 

الإثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

على اعتباب الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قادة النصر نستعرض مقتطفات من حياة مهندس النصر على الارهاب في العراق نائب قائد هيئة الحشد الشعبي "ابو مهدي المهندس" الذي استشهد مع رفيق دربه وعمره قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني في غارة جوية غادرة قرب مطار بغداد .

العالم - فيديوغرافيك

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