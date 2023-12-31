برنامج الأغذية العالمي: نسابق الزمن في غزة لتجنب المجاعة والانهيار

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يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم السادس والثمانين على التوالي بقصف جوي ومدفعي مكثف لمناطق عدة في القطاع، لا سيما وسطه وجنوبه، في ظل استمرار الاشتباكات الضارية بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء أكثر من أربعة وستين شهيدا ونحو مئتي جريح في قصف إسرائيلي على منازل في المنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال أربع وعشرين ساعة.

وتواصل طائرات الاحتلال شن أحزمة نارية على مخيم المغازي ودمرت عدة منازل في المخيم. واستشهد ثمانية مواطنين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة فلسطينية في مخيم المغازي.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج هديل في المغازي، مع استمرارها في شن عشرات الغارات العنيفة على المخيم ومخيم البريج، وسط اشتباكات ضارية.

واستشهد مسعف في الدفاع المدني جراء استهدافه من قوات الاحتلال خلال أداء واجبه الإنساني في مخيم النصيرات الذي تعرض لعشرات القذائف المدفعية.

كما استشهد 5 فلسطينيين على الأقل برصاص قناصة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، واستهدف قصف مدفعي عشوائي كثيف عددا من المباني السكنية في الحي.

إلى ذلك تنفذ قوات الاحتلال جرائم مروعة داخل مناطق التوغل، تشمل إعدامات ميدانية ومداهمة منازل ومنشآت ونهبها وتدميرها، وحصار آلاف المواطنين في منازلهم وحرمانهم من التزود بالطعام أو الماء أو الخدمات الصحية، وهناك إصابات وشهداء في المنازل والشوارع ولا تستطيع الطواقم الطبية انتشالهم، كما أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال عشوائية ضد المواطنين يتخللها عمليات تنكيل واسعة.

برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اكد أنه لا يمكن تجنب المجاعة وانهيار الخدمات الأساسية بقطاع غزة إلا بهدنة طويلة وعدم عرقلة المساعدات. وأوضح المسؤولون في برنامج الأغذية العالمي، أنهم 'يسابقون الزمن في غزة لتجنب المجاعة والانهيار الكامل لأبسط الخدمات الأساسية والمجاعة للملايين في قطاع غزة.

